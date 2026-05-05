Экс-прокурор Ленинского района Перми может покинуть должность зампрокурора Приморья

В прокуратуре Приморья ожидаются масштабные перестановки. Как сообщают «Ведомости», глава надзорного органа Приморского края Сергей Столяров в ближайшее время покинет должность после проверки из Генпрокуратуры. По ее итогам господина Столярова предупредили об организационных просчетах и ослаблении контроля в Приморском крае. Такие же выводы комиссия сделала в отношении заместителя прокурора Андрея Трегубова. Якобы сейчас обоим ищут замену.

Господин Трегубов - выходец из Прикамья. На Дальний Восток он перевелся с должности прокурора Ленинского района Перми. Службу в органах прокуратуры в 2000 году. Работал в разное время помощником усольского прокурора, старшим следователем по ОВД отдела по расследованию особо важных дел следственного управления аппарата прокуратуры края, заместителем прокурора Свердловского и Ленинского районов Перми. С декабря 2010 года по февраль 2015-го занимал должность Соликамского городского прокурора Пермского края. С 5 февраля 2015 года возглавлял прокуратуру Ленинского района Перми.