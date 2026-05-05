Гомер обошелся Нолану в состояние

Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера — самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около $250 млн. Для сравнения: «Оппенгеймер», вышедший в прошлом году, стоил в 2,5 раза меньше.

Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падения Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.

В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3 тыс. лет». Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров, среди которых, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть все шансы стать картиной года:

«В первой половине трейлера мы знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, его сына — Том Холланд, а ждать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд — как обычно у Нолана, каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен. Сложилось впечатление, что трейлер умеренно продает фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовое превью, как если бы это был обычный голливудский блокбастер.

Все-таки хочется надеяться, что режиссер в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием эпических сцен. Есть надежда, что он наберется смелости и попробует переосмыслить его с учетом современной реальности. Для такого большого автора, который может позволить себе любой бюджет и головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача — просто зрелищно снова рассказать всем давно известную историю.

В этом году у «Одиссеи» нет противостояния с каким-то другим фильмом. Мне кажется, у картины есть все шансы оказаться в номинациях. Но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какое-то авторское высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственная оригинальная лента. В остальном мы видим продолжение культовых историй: "Человек-паук: Новый день", "История игрушек-5", "Дюна-3", новые "Мстители". Все это мы уже видели и примерно представляем, что нас ожидает. В случае с "Одиссеей", мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом».

«Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансового обслуживания.

