История кирпича, запахи ушедшей эпохи и «Мальчик из города К.»

В начале мая в Нижнем Новгороде пройдут показы документальных фильмов, лекции о животных, кукольных театрах и передвижниках, экскурсии и концерты. Также город отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ День Победы 9 Мая, в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Парада в этом году не будет. Основной площадкой празднования станет Парк Победы, культурная программа здесь начнется в 13:00. В 19:00 там состоится концерт «Военные песни у Кремля», в программе восемь песен: «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу», «Жди меня, и я вернусь», «Синий платочек», «Он не вернулся из боя», «Песня военных корреспондентов», «Майский вальс» и «День Победы».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «История кирпича российского» (0+) Зрители смогут увидеть кирпич из музея нижегородского кремля и старинные кирпичи, из которых были построены дома, фабрики, усадьбы. Каждый экспонат имеет свое клеймо, некоторые из которых до сих пор остаются тайной. Когда: 28 апреля — 11 мая;

Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2;

Вход свободный

Выставка Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» (18+)

Это первая посмертная выставка петербургского художника Владимира Шинкарева, одного из основателей и идеологов движения «Митьки». Статус проекта изменился в процессе подготовки: автор скончался 19 апреля на 73-м году жизни.

Название выставки отсылает к идее Ницше о бесконечном повторении всего сущего. Экспозиция объединяет ключевые сюжеты, к которым художник возвращался на протяжении 40 лет.

«Живопись Владимира Шинкарева выстраивается на, казалось бы, несоединимом сочетании задора и наивности с наследием петербургских художников арефьевского круга середины ХХ века. Его работы показывают: возвращение к одним и тем же сюжетам не обозначает их точное воспроизведение. Оно всегда проходит через память, иронию и дистанцию времени», — рассказали организаторы.

Когда: 30 апреля — 12 июля;

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля);

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выставка «Женщины Победы» (0+)

На фасаде центра культуры «Рекорд» развернутся портреты женщин, чьи судьбы неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Экспозиция расскажет, как хрупкие, но сильные духом женщины плечом к плечу с мужчинами ковали Победу, доказывая, что их вклад был столь же важен и значим.

Когда: 6 — 12 мая;

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Какие еще выставки можно увидеть на этой неделе До 10 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка «Ты любовь моя — хоккей!» (0+). До 16 мая в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта юбилейная выставка «Любовь все победит». До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 17 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника Александра Усватова. До 14 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка заслуженного художника Чувашии Александра Насекина «Философский квадрат Насекина» (12+). До 14 июня в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка рушников Лены Лисицы «Бережно» (0+). До 28 июня в Русском музее фотографии открыта выставка «От "Востока" до "Зенита". К 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию Фотохроники ТАСС» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 26 июля в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вокруг импрессионизма» (0+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 27 сентября в Манеже кремля открыта выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Фото: Нижегородский академический театр кукол Экскурсия «Куклы военных действий» (6+) Участники смогут посетить выставку, посвященную работе Горьковского театра кукол в годы Великой Отечественной войны. Слушателям расскажут, как создавались спектакли в военное время, как в театре оказались артиллерист и зенитчик и как кукольники «отправили Гитлера в ад». Когда: 14:00 и 17:30 7 мая, 17:30 8 мая, 12:30 и 14:30 9 мая;

Где: Нижегородский академический театр кукол на улице Большая Покровская, 39Б;

Стоимость билетов: 500 руб.

Показ документального фильма «Баухаус: лицо XX века» (16+)

Баухаус — немецкая школа архитектуры и дизайна, существовавшая с 1919 по 1933 год. Она объединила искусство с ремеслом и технологиями, провозгласив принцип «форма следует за функцией». Основатели школы стремились сделать промышленные товары красивыми и максимально удобными.

Фильм Фрэнка Уитфорда «Баухаус: лицо XX века» (1994) предлагает познакомиться с главными героями школы, ее основными концепциями и работами.

Когда: 18:30 7 мая, четверг;

Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2;

Вход по регистрации

Показ научно-популярного фильма «Наука о жизни» (6+)

Фильм создан творческим коллективом «Монтикола» в 2025 году. Он рассказывает о сложном и многогранном мире биологии на примере избранных исследований современных российских ученых. В формате кинопутешествия сквозь время и пространство показано, как отдельные эксперименты становятся частью единой научной картины. Это история о людях, чья страсть к знанию шаг за шагом меняет будущее.

Когда: 18:30 7 мая, четверг;

Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б;

Вход по регистрации

Марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции» (12+)

С 7 по 15 мая экскурсоводы проведут участников по периметру дореволюционного Нижнего Новгорода, Старым Печерам, Мончаге, Соцгороду, Ленгородку, Сормову и Канавину. Вместе с гидами жители и гости города смогут посетить храмы разных религий, ЗАГС, метеостанцию, зоологический и детективно-интерактивный музеи. Куратор «Городских экспедиций» Ира Маслова расскажет о типовой архитектуре и архитектурных стилях от XVI до XXI века, а искусствовед Антон Марцев — об улицах Варварской и Алексеевской и 90-летнем стадионе «Водник».

На последнюю экскурсию можно зарегистрироваться бесплатно. На остальные можно попасть либо по билетам за 600-650 руб., либо по записи за 100 руб. с условием оставить рассказчику пожертвование на любую сумму после мероприятия.

Литературно-визуальный перформанс «Стихи. Победа. Звезды» (12+)

Под куполом планетария актеры «Театрального пространства» Ильи Быкова прочитают стихи — лирические, светлые, полные любви и надежды. Затем зрителям покажут фильм «Звезды Великой Победы», он расскажет о суровом прошлом, когда астрономия стала боевым оружием.

Когда: 11:00 8 мая и 15:00 9 мая;

Где: Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко на улице Революционная, 20;

Стоимость билетов: 600 руб.

Программа «Здравствуй, наш победный май, громче песню запевай!» (0+)

Программа посвящена 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости города смогут послушать лекцию о животных на фронте, узнать о фольклорных жанрах, бытовавших в народной среде в годы войны, посмотреть народный кукольный спектакль «Гитлер и Петрушка» и посетить выставку «Провожали и встречали».

Когда: 12:00 9 мая, суббота;

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41;

Вход свободный

Фотопрогулка «Военный Нижний» (16+)

На прогулке фотограф Евгений Шеронов, более 40 лет снимающий на пленку, расскажет об истории и теории фотографии и ответит на вопросы.

Приносить свой фотоаппарат на встречу необязательно: организаторы предоставят необходимую технику и дадут возможность сделать снимки передвижной дорожной камерой (ФКД) и фотоаппаратом-сюрпризом из коллекции Евгения Шеронова. Также каждый участник получит свой портрет, сделанный на ФКД.

Когда: 14:00 9 мая, суббота;

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А;

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Парфюмерная экскурсия «Запахи ушедшей эпохи» (12+)

Участники встречи смогут узнать, какие запахи были привычны для городского обывателя 130 лет назад, как мир безвозвратно ушедших ароматов связан с современностью, какие пространства дома пахли по-особенному и что могло выступать основой для сохранения аромата.

Когда: 15:00 9 мая, суббота;

Где: «Заповедные кварталы», улица Короленко, 18;

Стоимость билетов: 950 руб.

Лекция «Эпос и лирика русского пейзажа. Передвижники» (12+)

Научный сотрудник Нижегородского художественного музея Алена Трофимова расскажет, как художники-передвижники смогли выразить в пейзаже национальную идею, эпический и поэтический характер и передать реалистичность деталей. Участники встречи рассмотрят работы Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Василия Поленова и других мастеров.

Когда: 14:00 10 мая, воскресенье;

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля);

Стоимость билетов: 500 руб.

Спектакли Моноспектакль «Мальчик из города К.» (12+) Режиссер Павел Ушаков представит спектакль по мотивам книги Михаэля Вика «Закат Кенигсберга» о жизни немецкого еврея в 1930–1940-х годах. «Из-за своего происхождения мальчик постепенно теряет все: дом, близких и право называться гражданином своей страны. Оставшись в одиночестве среди руин прежней жизни, он становится бесправным свидетелем заката родного города»,— рассказали создатели спектакля. В постановке занят заслуженный артист России Юрий Котов. Когда: 20:00 7 мая, четверг;

Где: Дом актера имени В. Вихрова на улице Пискунова, 10;

Стоимость билетов: от 800 руб. до 1,2 тыс. руб. Что еще идет в театрах с 5 по 10 мая Театр оперы и балета: оперетта «Моя прекрасная леди» (18:30 6 мая, 12+), балет «Тысяча и одна ночь» (15:00 10 мая, 12+) и концерты «Солнце Неаполя» (19:00 6 мая, Пакгауз на Стрелке, 12+), «Королева красоты» (19:00 7 мая, Пакгауз на Стрелке, 12+), «Вокальные миниатюры» (19:00 8 мая, Пакгауз на Стрелке, 12+), «Шедевры киномузыки Андрея Петрова: от "Человека-амфибии" к "Жестокому романсу"» (17:00 10 мая, Пакгауз на Стрелке, 12+). Театр драмы: «Клинический случай» (18:30 5 мая, 16+), «Зойкина квартира» (18:30 6 мая, 18+), «Концерт для острова с оркестром» (18:30 7 мая, 18+), «Вдовий пароход» (18:30 8 мая, 18+), «Брачный договор» (18:30 9 мая, 12+), «Павел I» (18:30 10 мая, 12+). Театр комедии: «Преступник поневоле» (18:30 5 мая, 16+), «За двумя зайцами» (18:00 6 мая, 16+), «Боинг-Боинг» (18:00 7 мая, 16+), «Обыкновенные люди» (18:00 8 мая, 16+). Театр кукол: «Снег в июле» (15:00 и 18:30 7 мая, 13:00 8 мая, 12+), «Робкое сердце» (15:00 и 18:30 7 мая, 11:00 8 мая, 15:00 и 18:30 9 мая, 12+). Театр юного зрителя: «Притворщики» (1830 6 мая, 16+), «Облачный полк» (15:00 8 мая, 12+). Центр театрального мастерства: «Леди Макбет Мценского уезда» (19:00 8 и 10 мая, 18+). Театр на Счастливой: «Севастопольские сны» (12:00 и 14:30 7 мая, 12+), «Женщина года» (19:00 7 мая, 16+), «Ленинград 1941» (12:00 10 мая, 12+), «Все очень просто» (18:00 10 мая, 16+). «Нетеатр»: «Беспечная нота» (19:00 8 мая, 15:00 и 18:00 9 мая, 9+). Учебный театр НТУ: «Эшелон» (18:00 8 мая, 16+). Театр «Утюг»: «Анна С.» (19:00 8 мая, 16+). Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Онегин»

Прямая трансляция оперы «Евгений Онегин» из концертного зала «Зарядье» (0+) В концертном исполнении оперы Петра Чайковского примут участие Государственный академический русский хор имени А. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. В главных партиях выступят Надежда Павлова (сопрано) и Алексей Марков (баритон). Перед началом трансляции со вступительным словом выступит музыковед Ксения Ануфриева. Когда: 19:00 7 мая, четверг;

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Вход по регистрации

Концерт «Дню Победы посвящается» (12+)

В честь Дня Победы Нижегородский русский народный оркестр имени В. Кузнецова под управлением Бориса Схиртладзе и солисты Нижегородского театра оперы и балета исполнят песни военных лет.

Когда: 18:30 8 мая, пятница;

Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 2,5 тыс. руб.

Концерт «Орган. Скрипка. Голос» (12+)

Ольга Бестужева (орган), Анастасия Богданова (скрипка) и Кристина Шишкина (сопрано) исполнят произведения И.С. Баха, Дж. Верди, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, Ж. Лангле, К. Молчанова и Дж. Каччини.

Когда: 16:00 9 мая, суббота;

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;

Стоимость билетов: 1,2 и 1,6 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева