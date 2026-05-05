В Самарской области мигрантку обвинили в заключении фиктивного брака с участником СВО

В Самарской области 34-летней иностранке предъявлено обвинение в покушение на мошенничество при получении выплаты за погибшего участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в 2023 году женщина «в целях легализации своего пребывания на территории Российской Федерации и получения разрешительных документов» зарегистрировала брак с гражданином России, который в 2024 году погиб в зоне СВО.

«Обвиняемая брачных отношений с мужчиной никогда не поддерживала, однако обратилась в компетентные органы для оформления выплат на сумму свыше 6,7 млн рублей. При этом у мужчины есть несовершеннолетняя дочь, которая является единственной наследницей, имеющая право на получение предусмотренных законом мер социальной поддержки»,— говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд. Обвиняемая находится под стражей.

По иску прокуратуры брак и разрешительная документация на пребывание в России признаны недействительными. Дочь погибшего военнослужащего получила причитающиеся выплаты.

Сабрина Самедова