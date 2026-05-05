Частные инвесторы на Мосбирже поставили рекорд по вложениям в облигации

Объем вложений частных инвесторов в облигации, рассчитываемый как нетто-результат покупок и продаж, составил 265,5 млрд руб. (+57,3% к апрелю прошлого года) — это рекорд, сообщила пресс-служба Мосбиржи. Большая часть (63,1%) из вложенных 265,5 млрд руб. — это корпоративные облигации, остальное — облигации федерального займа и долговые бумаги регионов.

Общий объем сделок частных инвесторов с облигациями составил 436,4 млрд руб. — это на 65,8% выше, чем в апреле прошлого года. С начала 2026 года сделки с облигациями совершили более 1,3 млн человек (+35% к январю—апрелю 2025 года). Среднее число активных инвесторов, ежедневно совершающих сделки с корпоративными облигациями, в апреле впервые превысило 100 тыс.

«Рекордные вложения физлиц в облигации в апреле — это прямой результат работы участников рынка, регулятора и биржи по развитию рынка публичного долгового капитала, — сказал старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин. — В условиях снижения ставок по классическим банковским продуктам долговой рынок демонстрирует увеличение количества доступных инструментов, расширение времени торгов и появление новых типов облигаций, предоставляя инвесторам наиболее эффективные способы управления накоплениями».