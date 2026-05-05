В Крыму решили не проводить парад Победы и «Бессмертный полк»

В Крыму отказались от проведения военного парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не будет организованного шествия "Бессмертного полка". Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности»,— уточнил господин Аксенов.

По его словам, власти региона постараются сделать все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших и провести праздничные мероприятия.

Ранее от проведения парада Победы также отказались в Воронежской области.

В Москве на Красной площади он пройдет без участия военной техники. Также не будет воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил Российской Федерации.

Александр Дремлюгин, Симферополь