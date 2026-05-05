Первые грозы могут пройти на севере Удмуртии в ближайшие дни

С 6 по 7 мая в северной части Удмуртии, вероятно, пройдут первые за сезон грозы. Об этом сообщает синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова в Telegram.

В предстоящие дни температурный фон ночью не опустится ниже 9-14°С, в дневные часы температура повысится до 21-26°С. Как сообщает Гидрометцентр. С 5 по 7 мая по республике пройдут кратковременные локальные дожди.

В пятницу, 8 мая, ожидается прохождение холодного фронта, в результате чего ожидается понижение температурного фона. В северной части республики средняя температура за сутки достигнет 10-15°С, в центральных районах — 15-20°С, в южных районах — 20-25°С. В предстоящие майские праздники прогнозируется похолодание.