На подлете к Москве сбили 13-й беспилотник с начала суток

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Число сбитых на подлете к столице БПЛА выросло до 13. Об уничтожении первого мэр сообщил в 0:48. Утром аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостанавливали работу. Сейчас с ограничениями работает Внуково — аэрогавань не принимает и не выпускает суда для обеспечения безопасности.