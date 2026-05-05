Швеция создаст службу внешней разведки

Правительство Швеции заявило, что работает над созданием службы внешней разведки. Как сообщила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, проект связан с ростом внешних угроз и вступлением страны в НАТО в 2024 году. До сих пор функции этой службы были распределены между другими ведомствами.

Служба внешней разведки (UND) начнет работу в январе 2027 года. В его задачи входят сбор, обработка и анализ информации о внешних угрозах. Согласно планам, UND будет работать совместно с военной разведкой (MUST), Службой безопасности (SAPO), которая занимается контрразведкой и борется с терроризмом, а также с Национальным управлением радиосвязи Минобороны, отвечающим за радиоэлектронную разведку.

Руководство Швеции полагает, что с новой службой страна «будет больше соответствовать структурам спецслужб стран НАТО и союзников». По словам госпожи Стенергард, на создание нового ведомства необходимо 2,8 млрд шведских крон ($302 млн). Эти ресурсы будут в основном переведены из бюджета вооруженных сил.

Алена Миклашевская