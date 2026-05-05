Все под контроллером

Арбитражный суд отказал Минпромторгу РФ в иске к нижегородскому ООО «Континент ЭТС» — крупному производителю промышленной электроники. Министерство требовало от ответчика вернуть почти 70 млн руб., полученные в качестве субсидии на разработку и выпуск логистических контроллеров. Также министерство хотело взыскать с компании многомиллионные проценты за пользование чужими деньгами. «Континент ЭТС» доказал, что импортозамещающий проект осложнили антироссийские санкции, продукция была выпущена на отечественных компонентах и софте и заинтересовала «Росатом» и «Транснефть». Другим нижегородским промышленникам в похожих спорах пришлось сложнее, ряд исков Минпромторга были удовлетворены.

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Минпромторга РФ к ООО «Континент ЭТС» — крупному производителю промышленной электроники (входит в группу компаний «Узола»). Истец требовал вернуть 69,9 млн руб. в виде субсидии предприятию на разработку и производство программируемых логистических контроллеров (ПЛК) — специальных промышленных компьютеров для автоматизации технологических процессов. Также министерство хотело получить с нижегородского предприятия 37,9 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами в 2020–2025 годах.

Соглашение о господдержке было подписано в декабре 2020 года, в соответствии с ним предприятие обязалось создать и вывести ПЛК на рынок к 2026 году. Стоимость проекта оценивалась в 101,2 млн руб., его планировалось реализовать в два этапа, следует из решения суда, опубликованного в арбитражной картотеке. При этом компания обязалась отчитываться перед министерством о результатах, но не сделала этого в оговоренные сроки, отмечается в материалах дела.

Сроки реализации проекта также оказались сорваны. В июне 2025 года министерство уведомило получателя субсидии о расторжении соглашения в одностороннем порядке и потребовало вернуть федеральные средства с процентами. Не получив ответа на это требование, Минпромторг обратился в суд, который решил, что оснований для удовлетворения иска нет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Континент ЭТС» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1997 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Бенефициар и руководитель Александр Алексеев. Чистая прибыль компании в 2025 году составила 30,1 млн руб., выручка — 675,3 млн руб. Компания входит в группу «Узола», которая позиционируется как один из крупнейших российских производителей электротехнической продукции.

Юристы компании доказали, что инвестиции в создание и производство ПЛК в 2020–2025 годах превысили 550 млн руб., из которых субсидия составила только 12%. Сейчас ежемесячный фонд оплаты труда на новых рабочих местах, созданных в рамках проекта, составляет 5 млн руб. Только тестовая партия ПЛК из 200 комплектов оценивалась в 54 млн руб., часть продукции была продана, а ООО провело переговоры со структурами госкорпорации «Росатом» о перспективах использования ПЛК в неатомной сфере и других отраслях промышленности, отметили представители ответчика. Образцы прошли испытания в центре промышленной автоматизации дочерней структуры «Транснефти» на применяемость в системах линейной телемеханики.

Годовая потребность продукции для нефтетранспортной компании составила до 8 тыс. модулей в год на сумму до 800 млн руб., отмечается в решении суда.

Перед тем, как заключить соглашение с министерством, ООО «Континент ЭТС» начало разработку технических требований к ПЛК совместно с НГТУ им. Р. Е. Алексеева и включила эту разработку в бизнес-план, а затем обратилась за субсидией. Более того, в 2021–2024 годах получатель субсидии и министерство неоднократно корректировали график дополнительными соглашениями. В частности, в 2023 году на полгода отложили старт продаж из-за антироссийских санкций, которые привели к дефициту микросхем из Тайваня, а отечественных аналогов не было, и предприятию пришлось перенести сроки выпуска.

Также исполнитель не смог использовать программное обеспечение германской 3S-Smart Software Solutions GmbH, а основной заказчик ПАО «Транснефть» отказало в его применении в соответствии с указом президента о технологической независимости. В итоге только в 2024 году «Континент ЭТС» смог договориться с ООО «Амбитэкс» на разработку отечественного аналога софта, сейчас завершается его отладка, отметили представители компании.

В итоге суд пришел к выводу, что компания фактически столкнулась с форс-мажором в реализации проекта и приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения соглашения.

Достичь плановых показателей было невозможно из-за санкций, ограничивающих импорт программного обеспечения и компонентов, следует из решения суда.

Как писал «Ъ», другим крупным нижегородским предприятиям в похожих спорах, которые, однако, касались субсидирования в период пандемии коронавируса, пришлось сложнее. Горьковский автозавод был вынужден пройти несколько судебных инстанций, чтобы доказать, что проект создания биолаборатории и бескаркасного фургона задержался из-за непредвиденных ограничений. В то же время машиностроительный завод «Дробмаш» (входит в группу «Русполимет») обязали вернуть 81,8 млн руб. в виде субсидии и штрафа за срыв единственного показателя инвестпроекта.

Владимир Зубарев