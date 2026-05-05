Мадьяр обвинил уходящего с поста премьера Орбана в растрате госбюджета

Дефицит государственного бюджета в Венгрии в 2026 году составит 6,8% от ВВП при изначальной цели в 3,9%, заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В этом он обвинил нынешнее правительство государства, в частности Виктора Орбана, упрекая его в резком увеличении расходов. Об этом сообщил Bloomberg.

«Мы получили указ, свидетельствующий о том, что уходящее правительство (Виктора.—“Ъ”) Орбана намерено полностью опустошить госбюджет»,— заявил господин Мадьяр. Политик добавил, что он намерен восстановить «финансовую дисциплину», когда его партия «Тиса» придет к власти.

В середине апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Господин Мадьяр займет пост премьер-министра 9 мая. Он призвал президента и других высших должностных лиц страны, назначенных предыдущей властью, добровольно уйти в отставку до 1 июня — иначе их отстранят принудительно. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства.