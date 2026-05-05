КамАЗ начнет испытания нового БТР в 2026 году

КамАЗ планирует в этом году начать испытания нового бронетранспортера, а в 2027 году — выпустить опытно-промышленную партию. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин Владимиру Путину.

Президент России Владимир Путин (справа) и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Кogogин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин (слева)

По его словам, предприятие также нарастило выпуск военной техники — с 70 до 3,8 тыс. единиц в год. За короткий срок разработано более 20 моделей, включая многофункциональные и санитарные автомобили.

Господин Когогин отметил, что техника создавалась совместно с военными с учетом их требований.

Анна Кайдалова