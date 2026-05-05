В первые дни мая россияне скупили рекордное число мангалов и грилей

Начало мая стало рекордным по числу покупок на маркетплейсах всего необходимого для приготовления шашлыка в 2026 году. Продажи мангалов и грилей выросли почти на 50% относительно того же месяца прошлого года. В первые дни месяца россияне также стали в 2 раза чаще скупать растения и семена, готовясь к активной фазе дачного сезона, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

В последний весенний месяц товары для приготовления шашлыка приобретали на 47% чаще, чем годом ранее. Самым активным днём для покупки мангалов и грилей стало 2 мая — в этот день температура воздуха в европейской и центральной части России превысила 20°C. На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления относительно четырех месяцев 2026 года. Среди наиболее востребованных категорий — аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также очаги и печи для казана. При этом продажи газовых грилей выросли на 156% год к году, мангалов — на 106%.

Однако на дачи россияне выезжали не только отдохнуть. Объемы трафика на форумы для садоводов в первом квартале увеличились на 18% относительно того же периода 2025 года. Параллельно подскочили и продажи товаров для дачи и огорода: если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае — уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним. При этом весной 2026-го спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, на дачную мебель — в 3 раза.

Также аналитики зафиксировали рост продаж товаров для кемпинга и пикников. Их жители страны весной стали скупать в 3,5 раза чаще. При этом аренда беседок для шашлыка стала их интересовать реже: в апреле 2026 года трафик на соответствующие сервисы сократился на 35% по сравнению с апрелем 2025 года.

