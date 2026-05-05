Производитель автомобилей Volga выиграл суды за товарные знаки

Арбитражные суды рассмотрели иски АО «Производство легковых автомобилей», которое планирует выпускать в Нижнем Новгороде автомобили под брендом Volga, к предпринимателям и компаниям из Московской и Ростовской областей о компенсациях за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Еще два иска к организациям из Москвы и Владимира пока не рассмотрены. Это первые и пока единственные арбитражные разбирательства акционерного общества, все они касаются защиты интеллектуальной собственности, следует из картотеки судов.

В частности, арбитражный суд Московской области по иску компании обязал предпринимателя Кирилла Савкина выплатить истцу 20 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на знаки «Волга» и Volga, выполненные разными шрифтами. Ростовское ООО «Кемомайл» по решению суда должно заплатить истцу 10 тыс. руб. за продажу на маркетплейсе шильдика «ГАЗ Волга» за 388 руб.: в продукции также был использован товарный знак истца без разрешения, отмечается в решении суда.

Также представители АО «Производство легковых автомобилей» потребовали от владимирского ООО «Интерсильверлайн» 56,3 тыс. руб. в виде компенсации за изображения «Волга» и Volga. Еще один иск на 372 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак подан к московскому ООО «Хронолюкс». Суды рассмотрят их в мае и июле.

Как писал «Ъ-Приволжье», автомобили Volga планируют выпускать на промышленной площадке Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде, где ранее производили автомобили Skoda и Volkswagen. Площадка арендована у ГАЗа.

