Апелляция отправила в колонию экс-главу Индустриального района Перми

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры, которая оспаривала приговор бывшему главе Индустриального района Дмитрию Дробинину. Судом первой инстанции он был признан виновным в мошенничестве и получении взятки от предпринимателя, и в марте этого года приговорен к штрафу в размере 1,8 млн руб. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в течение четырех лет.

Гособвинение посчитало этот приговор слишком мягким. В результате суд второй инстанции приговорил бывшего чиновника к четырем годам лишения свободы и запрету занимать определенные должности в течение пяти лет. Защитник господина Дробинина адвокат Ильдар Салахиев от комментариев отказался.

В скором времени Пермский гарнизонный военный суд начнет рассматривать еще одно дело в отношении Дмитрия Дробинина. По версии следствия, он передал деньги за получение медицинского заключения о негодности к военной службе в зоне СВО. Другой эпизод связан с обвинением в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона сослуживца. Сам господин Дробинин вину не признает.