В Оренбурге пожар на складе с лакокрасочными изделиями локализовали на 320 квадратных метрах

В Оренбурге пожар на складе с лакокрасочными изделиями локализовали на площади 320 кв. м. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

В ведомстве обращают внимание, что «удалось не допустить распространения огня на емкости с растворителем». Тушение огня продолжается.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на складе, расположенном на ул. Энергетиков, 9/1. По информации регионального МЧС, площадь возгорания уточняется. В правительстве Оренбуржья указали площадь около 2 тыс. кв. м.

Руфия Кутляева