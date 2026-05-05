С челябинского оборонного завода взыскивают 200 млн рублей субсидии

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление Министерства промышленности РФ к АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“» (Челябинск). С завода требуют 201 млн руб. субсидии и штрафов. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Федеральное ведомство просит взыскать с предприятия 70,6 млн руб. субсидии, 35,3 млн руб. штрафа и 95,2 млн руб. пени. Данные о происхождении господдержки не раскрываются. Предварительное судебное заседание назначено на 14 июля 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“» зарегистрировано в Челябинске в 1991 году. Последний раз компания раскрывала своих акционеров в третьем квартале 2015 года — тогда это было АО «НПО „Высокоточные комплексы“», которое на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех». Генеральным директором является Эдуард Баженов. Выручка организации представлена за 2014 год — она составляла 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 160,5 млн руб.

Виталина Ярховска