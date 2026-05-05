Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на 50 млрд рублей

Совет директоров «Яндекса» (MOEX: YDEX) одобрил проведение обратного выкупа акций (buyback), указано на сайте раскрытия информации. Процедура рассчитывается на два года. На нее выделят до 50 млрд руб.

Buyback, как уточняли в компании, необходим для повышения мотивации сотрудников из-за подорожания акций. Выкупленные бумаги направят на счет администратора программы мотивации. При этом акции не будут давать право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.