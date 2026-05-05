В Черниковке из-за легкоатлетической эстафеты перекроют центральные дороги

6 мая в уфимском микрорайоне Черниковка для легкоатлетической эстафеты перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Улица Комарова будет закрыта от улицы Матвея Пинского до улицы Конституции, улица Матвея Пинского — на участке между Комарова и Кольцевой, Кольцевая — по нечетной стороне от улицы Космонавтов до Первомайской.

Также будет перекрыто движение по Первомайской (между Кольцевой и Комарова) и по проезду вдоль парка Победы.

Во время перекрытий изменится схема движения автобусов и троллейбусов. Выезды из дворов в зоне действия перекрытий могут быть заблокированы, предупреждает мэрия Уфы. Ограничения продлятся с 9 утра до 14:30.

77-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации Уфы и «Молодежной газеты» приурочена к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Майя Иванова