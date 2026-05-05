«Бессмертный полк» пройдет в Прикамье в онлайн-формате

Шествие «Бессмертного полка» в Пермском крае пройдет в этом году в онлайн-формате. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«9 Мая — особый праздник для каждого из нас,— написал Дмитрий Махонин.— Но безопасность всех жителей края — приоритет. В последние дни участились атаки вражеских беспилотников на наш регион и наших соседей по Приволжскому федеральному округу. Приняли решение провести “Бессмертный полк” в онлайн-формате».

Для участия в акции «Бессмертный полк» желающие могут заполнить анкету героя на сайте, в мини-приложениях «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также в мессенджере МАХ до 6 мая включительно. Онлайн-шествие начнется 9 Мая в 12:00.

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 Мая по всей стране — жители городов после парада проносят портреты и фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.