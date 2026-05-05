Суд отменил приговор экс-замглавы отделения ФСС в Татарстане

Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор бывшему заместителю управляющего региональным отделением ФСС Геннадию Титову и вынес оправдательное решение с правом на реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Господина Титова задержали в 2022 году. По версии следствия, он давал указания создавать препятствия поставщику технических средств реабилитации на сумму около 220 млн руб., из-за чего более тысячи жителей региона не получили необходимые изделия.

В октябре 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил штраф 80 тыс. руб. Это решение было отменено.

Анна Кайдалова