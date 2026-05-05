Двух курганских подростков обвиняют в совершении теракта за 25 тыс. рублей

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области. Им вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в октябре 2025 года подростки через мессенджер Telegram вступили в сговор с неустановленным лицом для совершения террористического акта. За обещанные 25 тыс. руб. юноши подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана.

Следователи и сотрудники УФСБ России по региону устанавливают все обстоятельства преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска