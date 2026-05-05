Притоплен «Исетью»

Уголовное дело в отношении депутата Госдумы второго созыва (1995-1999) Малика Гайсина возбудили в апреле 2023 года по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).



Малик Гайсин на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин на заседании суда

Согласно материалам следствия, возглавляя в период с 2016 по 2019 год принадлежавший ему завод электрических соединений «Исеть», фигурант предоставлял займы компаниям, находящимся под его контролем. Средства были переведены ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По мнению следствия, Малик Гайсин изначально не намеревался возвращать эти деньги, а когда сроки займов истекли, не обеспечил претензионную работу по их возврату.

Следствие утверждало, что полученные средства он выводил на счета подконтрольного банка «Вятич». Эти действия, по данным правоохранительных органов, нанесли предприятию ущерб в размере более 385 млн руб. От действий бизнесмена пострадало не только предприятие, говорится в деле, но и Российская Федерация, так как завод входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Сторона защиты отмечала, что все средства были возвращены. В прениях адвокаты настаивали на вынесении оправдательного приговора.

Судебное разбирательство шло два года. Процессы растянулись, в основном, из-за ухудшающегося здоровья Малика Гайсина.

16 апреля 2026 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в трех эпизодах ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Ему назначили штраф в размере 2 млрд руб.

Приговор обжалован одним из адвокатов осужденного. Защитник настаивает на отмене состоявшегося решения и направлении дела новое рассмотрение иным составом суда. После подготовки уголовного дела к апелляционному рассмотрению, оно будет направлено в Свердловский областной суд.

Накануне вынесения приговора, 13 апреля, было прекращено второе уголовное дело в отношении Малика Гайсина о растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Дело было прекращено, потому что события, которые ему инкриминировались, происходили в 2016 году. Десятилетний срок привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный законом, истек в 2026-м»,— пояснял тогда адвокат экс-депутата Вячеслав Войнов.

С 2023 года по решению судов в доход государства передана значительная часть имущества Малика Гайсина, включая «Уралбиофарм», коммерческий банк «Вятич», завод «Исеть» и другие активы.

Артем Путилов