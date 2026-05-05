На строительство участка метро в Казани направят 1,5 млрд рублей

В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена из бюджета республики выделили 1,5 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Строительно-монтажные мероприятия и установка оборудования затронут участок от станции «Фучика» до станции «Сахарова» второй линии казанского метро.

Срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию установлен до 1 декабря этого года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова