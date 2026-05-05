ООО «Башкирэнерго» помогает развитию бизнеса в Миякинском районе

Белебеевские электрические сети ООО «Башкирэнерго» увеличили мощность электроснабжения Миякинской рыбной компании – одного из крупных промышленных потребителей Миякинского района. На днях работники Миякинского РЭС подключили к сети новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 400 кВА для обеспечения второй категории надежности электроснабжения. Ранее был установлен новый трансформатор аналогичной мощности на другой КТП. Также в ходе работ была построена воздушная ЛЭП 10 кВ протяженностью 350 метров.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

По словам начальника Миякинского РЭС Радика Арсланова, выполненный комплекс мероприятий позволит увеличить мощность подачи электроэнергии предприятию с 30 до 250 кВт для дальнейшего расширения производства и повышения надежности электроснабжения.

