Проект изменений в Генплан под новый кампус НГПУ проходит обсуждения
Администрация Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект изменений в Генеральный план города под размещение нового корпуса Нижегородского государственного педуниверситета имени Минина. Как следует из материалов, для этого хотят выделить участок территории бывшего «Нижполиграфа» на Варварской улице, 32.
Фото: из документации к публичным слушаниям
Предполагаемая площадь участка — 1,55 тыс. кв. м, здания высотой от пяти до десяти этажей — 10 тыс. кв. м. Для строительства потребуется изменить зону О-1 (зона многофункциональной застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений). Судя по схеме, здание вуза хотят строить со стороны улицы Ковалихинской.
В августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита в регион президента Владимира Путина сообщал главе государства, что в «Нижполиграфе», где создают Федеральный технопарк профессионального образования, планируют строить новый кампус Мининского университета. Сроки реализации проекта не назывались.