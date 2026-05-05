Проект изменений в Генплан под новый кампус НГПУ проходит обсуждения

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект изменений в Генеральный план города под размещение нового корпуса Нижегородского государственного педуниверситета имени Минина. Как следует из материалов, для этого хотят выделить участок территории бывшего «Нижполиграфа» на Варварской улице, 32.

Предполагаемая площадь участка — 1,55 тыс. кв. м, здания высотой от пяти до десяти этажей — 10 тыс. кв. м. Для строительства потребуется изменить зону О-1 (зона многофункциональной застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений). Судя по схеме, здание вуза хотят строить со стороны улицы Ковалихинской.

В августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита в регион президента Владимира Путина сообщал главе государства, что в «Нижполиграфе», где создают Федеральный технопарк профессионального образования, планируют строить новый кампус Мининского университета. Сроки реализации проекта не назывались.

