ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ теперь доступен предпринимателям в мессенджере Макс

ПСБ внедрил технологию обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса в российском мессенджере Макс с помощью ИИ-помощника «Катюша». Сервис позволяет предпринимателям оперативно проводить финансовые операции без переключения между приложениями и входа в интернет-банк. Ранее он был доступен только пользователям ВКонтакте.

В интерфейс Макса в формате чат-бота интегрирован бизнес-ассистент ПСБ «Катюша» — виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта. Прямо в мессенджере клиенты могут совершать платежи, выставлять счета, контролировать остатки средств, получать выписки и реквизиты. Благодаря технологии RAG чат-бот дает точные консультации, а встроенная нейросеть помогает с рутинными задачами: подбором персонала, продвижением бизнеса в соцсетях и работой на маркетплейсах.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать банковские услуги для малого и среднего бизнеса максимально удобными и доступными. Интеграция бизнес-ассистента „Катюша“ в мессенджер Макс — важный шаг в этом направлении: предприниматели получают быстрый и простой доступ к основным финансовым операциям там, где они уже привыкли общаться и решать рабочие задачи. Уверены, новый сервис повысит эффективность ежедневного управления бизнесом и позволит нашим клиентам сосредоточиться на развитии своих проектов», — прокомментировала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Запуск бизнес-ассистента «Катюша» в отечественном мессенджере отражает стратегию ПСБ по развитию цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса и нацелено на повышение качества клиентского опыта за счет бесшовной интеграции банковских-услуг в повседневные инструменты предпринимателей.

