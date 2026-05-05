Крупнейший пермский подрядчик выиграл торги на реконструкцию участка шоссе Космонавтов

Победителем конкурса на право выполнения первого этапа реконструкции участка шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку со строительством транспортной развязки признано АО «Уралмостострой». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 4,1 млрд руб.

Подрядчик должен уложить новое дорожное покрытие, установить парапетное ограждение, построить транспортную развязку в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской улицами. Также требуется устроить новую сеть дождевой канализации, установить светофоры, видеокамеры и системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. К работам требуется приступить 25 мая 2026 года и сдать объект к 14 декабря 2028 года.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка компании в 2025 году превысила 16,4 млрд руб., чистая прибыль составила свыше 236 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.