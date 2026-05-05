Продажи контрацептивов в Ижевске сократились более чем на 10% в апреле

Объем продаж контрацептивов в Ижевске снизился на 10,4% за апрель. По данным портала Megapteka, средняя цена корзины средств для предохранения за месяц снизилась на 0,2%, до 1,3 тыс. руб.

Сервис отслеживает стоимость 10 лекарственных корзин, в которые входят препараты для сердца и сосудов, ЖКТ, нервной системы, простуды и др. Совокупная средняя цена всех сегментов в столице Удмуртии в середине весны составила 6,8 тыс. руб. (+0,16% за месяц). Это примерно на 3% меньше, чем в среднем по 28 крупным городам страны.

Сильнее всего в Ижевске за месяц подорожала корзина препаратов для эндокринной системы — на 2,5%, до 1,2 тыс. руб. Группа лекарств от инфекций подешевела на 9%, до 339,4 руб. Если смотреть по объемам продаж, то значительнее всего увеличились сегменты лекарств от инфекций (+8,9%), аллергии (+8,8%) и для зрения (+4,7%).

«Апрель стал месяцем стабилизации после весеннего всплеска марта. Рынок окончательно вышел из простудного сезона, а спрос сместился в сторону аллергии и хронической терапии. При этом снижение цен в массовых категориях сдерживает общий рост и поддерживает объем продаж»,— считает эксперт-провизор сервиса Наталия Долгих. По ее словам, рынок вошел в фазу стабилизации с постепенным переходом к летней структуре спроса.