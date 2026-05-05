Глава Башкирии встретился с послом Беларуси в России

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне встретился с новым послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым и генеральным консулом в Уфе Александром Ковалевым.

Стороны обратили внимание на успехи сотрудничества на сегодняшний день. В частности, уделили время совместному проекту Минского автозавода и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта (в марте прошлого года под Уфой зарегистрирована территория развития электрического транспорта МАЗ — УТТЗ — прим. «Ъ-Уфа»), сервисному центру «Белорусские машины», открытию в Уфе генконсульства Беларуси и другим общим начинаниям.

Что касается будущих проектов, участники встречи обсудили создание российско-белорусского инвестиционного кластера, инициативы в сфере туризма, АПК, образовательное и научно-технологическое партнерство.

Экс-министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов назначен послом в России в январе. На этом посту он сменил Александра Рогожника. Последний представлял страну в Москве с 2024 года, а в начале этого года стал губернатором Витебской области.

Идэль Гумеров