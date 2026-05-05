Житель Белебея обвиняется в похищении государственной награды участника СВО

Белебеевский городской суд рассмотрит уголовное дело 43-летнего местного жителя, обвиняемого в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и незаконном приобретении государственных наград Российской Федерации (ст. 324 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года фигурант дела выпивал в доме своей знакомой. Воспользовавшись тем, что та уснула, он похитил дрель-шуруповерт и акустическую колонку на общую сумму 37 тыс. руб., а также орден Мужества, которым посмертно награжден сожитель потерпевшей.

Ранее судимый за кражу обвиняемый признал вину.

Майя Иванова