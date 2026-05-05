В апреле погрузка на СвЖД снизилась на 2,6%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в апреле 2026 года снизилась на 2,6% и составила 10,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Грузооборот на магистрали за отчетный месяц уменьшился на 5,6% до 16,4 млрд тарифных тонно-км, а с учетом порожнего пробега вагонов — на 5,7% до 20,1 млрд тонно-км.

За четыре месяца 2026 года объем погрузки на СвЖД достиг 38,6 млн тонн, что на 6,4% меньше показателей января-апреля 2025 года. Было погружено:

нефти и нефтепродуктов — 12,1 млн тонн (+3% к январю – апрелю 2025 года);

химических и минеральных удобрений — 6,7 млн тонн (+5%);

строительных грузов — 6,4 млн тонн (-7,7%);

руды железной и марганцевой — 2,8 млн тонн (-19,1%);

черных металлов — 2 млн тонн (-27,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 1,7 млн тонн (+2,6%).

Объемы погрузки также снизились у руды цветной и серного сырья, химикатов и соды, цемента, кокса, лесных грузов, при этом зафиксирован рост в погрузке зерна.

Совокупный грузооборот Свердловской железной дороги с начала года составил 60,7 млрд тарифных тонно-км (-11,9%), а с учетом порожнего пробега — 76,1 млрд тонно-км (-11,2%). Всего на сети РЖД погрузка в апреле выросла на 1,9% и достигла 94,7 млн тонн.

Напомним, объемы погрузки на СвЖД в марте 2026 года снизились на 10,6% по сравнению с мартом 2025 года, составив 9,8 млн тонн.

Ирина Пичурина