Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Уфы

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в восьми аэропортах округа. По данным надзорного ведомства, в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар «по различным причинам» задержаны рейсы.

Ведомство, в частности, проконтролирует предоставление пассажирам услуг, прописанных в федеральных авиационных правилах.

В ночь с 4-го на 5 мая, а также в первую половину сегодняшнего дня несколько аэропортов, в том числе уфимский, приостановили работу. Сначала причиной закрытия воздушной гавани на прием и выпуск рейсов стала ракетная опасность, затем — угроза атак БПЛА.

Идэль Гумеров