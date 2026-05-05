РЖД зафиксировали падение погрузки нефти на Северо-Западе на 22,5%

Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал РЖД) в январе-апреле 2026 года составила 31,8 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В апреле погружено 7,2 млн тонн (-6,5% к апрелю 2025 года), сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Погрузка на ОЖД в целом составила на 3,6% меньше, чем в 2025 году

За четыре месяца погружено: химических и минеральных удобрений — 8,6 млн тонн (-3,8%); железной и марганцевой руды — 7,8 млн тонн (-2,1%); нефти и нефтепродуктов — 2,8 млн тонн (-22,4%); лесных грузов — 1 млн тонн (+14,4%); химикатов и соды — 274,6 тыс. тонн (+14,7%); цветной руды и серного сырья — 93,3 тыс. тонн (+24,3%).

Протяженность ОЖД — 10 364 км. Дорога проходит по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей и Карелии.

Карина Дроздецкая