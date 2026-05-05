Почти 100 млн рублей выделят на летний отдых подростков в Ижевске

90 млн руб. выделят из бюджета Удмуртии на организацию летнего отдыха подростков в Ижевске, сообщила на пресс-конференции замглавы столицы республики по социальной политике Наталья Гвоздкова. Задача администрации — охватить 35% детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Это около 30 тыс. несовершеннолетних.

Стоимость питания в летних лагерях с дневным пребыванием — чуть более 5 тыс. руб. за одну смену. В расчете на одного ребенка республиканский бюджет покрывает 78% стоимости. Профильная смена в детском лагере длится от 15 до 18 дней. Продолжительность оздоровительной смены — 21 день.

В этом году будет открыто 73 лагеря на базе ижевских школ. К началу мая учреждения прошли экспертизу и получили санитарно-эпидемиологические заключения. Помещения готовы, программы прописаны.