В Челябинске перекроют движение у площади Революции для репетиции парада

В Челябинске 7 мая для репетиции парада на День Победы ограничат движение транспорта у площади Революции. Перекрыть дороги планируется с 12 часов до 18 часов. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по городу.

На площади пройдет генеральная репетиция торжественного построения и прохождения маршем войск. Ограничения коснутся улицы Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, проспекта Ленина от улицы Красной до Свободы и улицы Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водителей просят не парковать автомобили вдоль проспекта Ленина от улицы Красной до Свободы с 7 часов до 18 часов 7 мая.

Виталина Ярховска