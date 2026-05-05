В трех аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Татарстане сняли ограничения на полеты и отменили режим беспилотной опасности

В 12:57 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. По сообщению Росавиации, ограничения были нужны для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничения на прием и вылет самолетов ввели в 00:29, а в аэропорту Бугульмы — в 06:29.

Ограничения ввели на фоне режима беспилотной опасности. Его, по сообщению МЧС России, отменили в 13:01.

Анна Кайдалова