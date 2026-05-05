Организаторов оздоровительных центров судят в Липецке за мошенничество на 19 млн

Октябрьский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 18,8 млн руб. в отношении пятерых организаторов оздоровительного центра «Путь здоровья» и центра корейских инноваций «Асана». Подсудимых обвиняют в «оказании псевдомедицинских услуг», обмане и хищении денег клиентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие считает, что обвиняемые «действуя в составе организованной группы совместно с иными неустановленными лицами, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания специализированной помощи населению совершили хищение денежных средств граждан, обратившихся с целью обследования в данные центры». Жертвами обмана в период с июня 2021-го по май 2024-го года стали 89 человек.

«Оценку состояния здоровья граждан сотрудники центра проводили при помощи непригодного для этих целей прибора — квантового магнитно-резонансного анализатора "QMR-998" ручной работы. А по итогам обследования сообщали им о серьезных проблемах со здоровьем и наличии заболеваний, которые требуют немедленного лечения»,— рассказали в пресс-службе.

Клиентам предлагали оплатить дорогостоящее лечение с помощью кредита. Некоторые люди оформляли по несколько займов. Пациентов также убеждали покупать приборы и оборудование «для использования в домашних условиях».

Обвиняемых судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В начале апреля «Ъ-Черноземье» также писал, что липецкие полицейские задержали двоих подозреваемых в хищении 10 млн руб. у шести участников СВО. Потерпевшими стали жители Липецкой, Белгородской, Воронежской, Курской и Московской областей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ).

Денис Данилов