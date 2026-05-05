В Череповце ввели режим угрозы атаки беспилотников

В городе Череповец в Вологодской области ввели режим «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Работают оперативные службы»,— заявил губернатор.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Отдельно Георгий Филимонов подчеркнул, что при обнаружении фрагментов дрона к ним не стоит приближаться ни в коем случае, а следует сразу звонить в 112.

UPD: Губернатор Филимонов объявил отбой угрозы атаки БПЛА на территории Череповца.

