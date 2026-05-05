В Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность»

В Удмуртии дали отбой сигналу «Беспилотная опасность». Также сняли ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска («Ковер»). Об этом сообщил в Telegram председатель по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Напомним, около 01:00 республика оказалась под ракетной угрозой, был объявлен режим «Опасное небо». В аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. Отбой режиму дали около 04:00. В это же время был введен режим «Беспилотная опасность».