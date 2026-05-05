В Уфе арестовали обвиняемого в работе курьером на телефонных мошенников

В Уфе по обвинению в курьерстве на телефонных мошенников арестовали 40-летнего местного жителя. Правоохранительные органы считают, что он помогал мошенникам забирать деньги у пожилых людей. Жертвами стали трое пенсионеров, потерявшие более 4 млн руб.

Телефонные мошенники, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, звонили пожилым уфимцам, представляясь сотрудниками ЖКХ, следственного комитета и банка. Так, они добились получения от пенсионерки паспортных данных и вытребовали 1,2 млн руб. «для защиты сбережений». Другой уфимец передал курьеру 2,1 млн руб. во избежание преследования за якобы использование личных данных из Госуслуг. Третью жертву преступники убедили в необходимости «задекларировать» 700 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого местного жителя у него дома, в садовом товариществе в пригороде Уфы. При нем обнаружили 40 тыс. руб., которые он передал в счет возмещения ущерба.

В его действиях усматривается пособничество мошенничеству. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ).

Майя Иванова