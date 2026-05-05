Халатность должностных лиц «Ульяновскводоканала» привела к затоплению МКД

В Ульяновске следственное управление СКР на основании материалов прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц муниципального предприятия «Ульяновскводоканал» (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ, либо арест до трех месяцев). Об этом во вторник, 5 мая, сообщила прокуратура Ульяновской области, отметив, что халатность должностных лиц МУПа повлекла грубое нарушение прав граждан в сфере ЖКХ.

Прокурорской проверкой было установлено, что бездействие профильного муниципального унитарного предприятия повлекло затопление подвальных помещений ряда многоквартирных жилых домов на улицах Промышленной, Ефремова, Западный бульвар, Богдана Хмельницкого, Пушкарева, Кузоватовской, Автозаводской и, как следствие, грубое нарушение прав граждан в сферах ЖКХ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как пояснили «Ъ-Волга» в прокуратуре, затопление произошло во второй половине апреля в целом ряде домов и не было связано с периодом обильного таяния снега, «скорее всего, это было связано с плохим состоянием систем водоснабжения и замусориванием систем канализации». В прокуратуре также поясняют, что в ходе проверки сотрудники «Ульяновскводоканала» заявляли, что своевременно реагировали на все жалобы жильцов, однако, отмечают в ведомстве, дома на перечисленных улицах относятся к довольно старому фонду, коммунальные системы там находятся в ветхом состоянии, и «Ульяновскводоканал» должен был постоянно мониторить ситуацию, упреждая неблагоприятные последствия, чего должностные лица не обеспечивали, что и характеризуется как халатность.

Андрей Васильев, Ульяновск