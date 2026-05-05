В Ульяновской области за неделю зарегистрировано 79 укусов клещей

За неделю с 27 апреля по 3 мая на территории Ульяновской области зарегистрировано 79 случаев укусов клещей, сообщило управление Роспотребнадзора Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом, отмечает управление РПН, в Ульяновске зарегистрировано 38 случаев, остальные — в районах области. Больше всего — в Барышском районе (7 случаев). Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 18 случаев укусов клещей. С профилактической целью противоклещевой иммуноглобулин получили 29 человек, в том числе 11 детей.

В эпидемический сезон 2026 года случаи заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы, сообщили в управлении РПН. По данным ведомства, в регионе (по состоянию на 4 мая) привито 936 человек, в том числе 255 детей.

Андрей Васильев, Ульяновск