Утвержден проект планировки под часть Восточного обхода Нижнего Новгорода

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки и межевания (ППМ) территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода в северо-восточном направлении от деревни Никульское Кстовского района. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным властей, специалисты рассматривали пять вариантов реконструкции дороги в Никульском, выбрав оптимальную трассу. Часть обхода пойдет вдоль жилых домов, около которых установят шумозащитные экраны и сооружения для очистки воды из ливневок будущей магистрали.

По словам зампредседателя правительства региона Павла Саватеева, Восточный обход проектируется с учетом интересов местных жителей, «не только разгружая трассы, но и защищая деревню от шума и грязи». Он добавил, что с утверждением ППМ есть юридическая основа, чтобы двигаться дальше — к проектированию и строительству.

План Восточного обхода включает три части. Это реконструкция дороги в Никульском, реконструкция участка набережной Гребного канала (в районе дома №459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской) и строительство новой дороги с двухуровневой развязкой и проездом над существующей автодорогой Нижний Новгород – Кстово.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на проектирование первой очереди обхода областное ГУАД и ДСК «Автобан» заключили в ноябре 2024 года за 330,3 млн руб. По первоначальным условиям исполнитель должен был сдать проект с положительным заключением экспертизы до конца 2025 года. К началу апреля 2026 года госэкспертизу прошел только подготовительный этап этой очереди.

В первую очередь входит участок от обхода Кстова до Лысогорской улицы. По данным на начало 2026 года, ее стоимость оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу,— в 203,8 млрд руб. Строить Восточный обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. Магистраль планируется платной.

Галина Шамберина