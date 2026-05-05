В мэрии Салавата прокомментировали приостановку работы трамвая

Накануне в Салавате приостановил работу трамвай. Движение электротранспорта возобновилось сегодня утром.

Как сообщали СМИ, 4 мая муниципальное предприятие «Трамвайное управление» приостановило перевозки из-за долгов перед ООО «ЭСКБ», поставляющим электроэнергию для нужд предприятия. Задолженность могла составлять около 3 млн руб.

Сити-менеджер Марат Загидуллин написал в соцсетях: администрация города незамедлительно включилась в урегулирование ситуации, что позволило договорить с ЭСКБ. Финансовое состояние Трамвайного управления находится на контроле властей, заверил чиновник, извинившись перед жителями.

Идэль Гумеров