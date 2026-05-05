Объем выданных автокредитов в Прикамье увеличился на 17%

В первом квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 6.8 млрд руб. Это на 17,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,8 млрд руб.). Такие данные приводит национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в 1 квартале 2026 года был отмечен в Москве (33,7 млрд. руб.), Московской области (26,8 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (18,5 млрд. руб.), Краснодарском крае (15,4 млрд. руб.) и Республике Татарстан (14,6 млрд. руб.).

Как ранее сообщало НБКИ, в марте 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,27 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,1%.Средний размер выданного автокредита в Прикамье составил в феврале 2026 года 1,36 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель вырос на 16,2% — тогда он составлял 1,17 млн руб.