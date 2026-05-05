Жителей Челябинской области предупреждают о плохой работе интернета с 5 по 9 мая

В Челябинской области Сбер предупредил пользователей о возможных ограничениях в работе интернета и получении СМС. Сбои могут наблюдаться с 5 по 9 мая, отмечено в информационном сообщении в приложении банка.

В пресс-службе регионального управления Сбера «Ъ-Южный Урал» прокомментировали, что ограничения могут появляться эпизодически, а не действовать целый день.

«У части клиентов вход в приложения может быть затруднен. СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте. Отделения работают в обычном режиме. Банкоматы — особенно те, что стоят в отделениях, — продолжают работать штатно»,— отметили в пресс-службе.

Ольга Воробьева