Жителей Челябинской области предупреждают о плохой работе интернета с 5 по 9 мая
В Челябинской области Сбер предупредил пользователей о возможных ограничениях в работе интернета и получении СМС. Сбои могут наблюдаться с 5 по 9 мая, отмечено в информационном сообщении в приложении банка.
В пресс-службе регионального управления Сбера «Ъ-Южный Урал» прокомментировали, что ограничения могут появляться эпизодически, а не действовать целый день.
«У части клиентов вход в приложения может быть затруднен. СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте. Отделения работают в обычном режиме. Банкоматы — особенно те, что стоят в отделениях, — продолжают работать штатно»,— отметили в пресс-службе.