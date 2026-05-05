Красноярский суд отклонил иск зоозащитников о запрете эвтаназии бездомных собак

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска зоозащитников о запрете эвтаназии бездомных животных в регионе. Ответчиками выступали заксобрание Красноярского края, губернатор Михаил Котюков, минприроды региона, а также краевое правительство, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Закон об эвтаназии бездомных животных в Красноярском крае был принят в ноябре 2025 года и вступил в силу с 1 марта текущего года. Тогда же был подан иск, оспаривающий введение подобных мер на территории региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в первом чтении законопроект был принят в декабре 2024 года. Он дает право умерщвлять безнадзорных животных, которые проявляют агрессию и нападают на людей. Под немотивированной считается «агрессия, повлекшая причинение вреда другим животным или жизни и здоровью, имуществу человека либо непосредственную угрозу его причинения, не спровоцированная действиями других животных или действиями человека».

Александра Стрелкова