Зарплатные ожидания в Казани достигли 176 тысяч рублей в месяц
В Казани средний уровень зарплатных ожиданий соискателей в I квартале этого года составил 176 тыс. руб. в месяц при медианном значении 122 тыс. руб. Такие данные приводит Финансовый университет при Правительстве России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В других городах Приволжья показатели ниже: в Набережных Челнах — 162 тыс. и 118 тыс. руб., в Кирове — 166 тыс. и 118 тыс. руб., в Йошкар-Оле — 148 тыс. и 117 тыс. руб., в Чебоксарах — 148 тыс. и 95 тыс. руб.
В среднем по России ожидаемая зарплата составляет 166 тыс. руб., медианная — 122 тыс. руб. в месяц. По оценке аналитиков, рост ожиданий соискателей замедлился, что может свидетельствовать о завершении периода зарплатной гонки.