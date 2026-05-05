В Казани средний уровень зарплатных ожиданий соискателей в I квартале этого года составил 176 тыс. руб. в месяц при медианном значении 122 тыс. руб. Такие данные приводит Финансовый университет при Правительстве России.

Зарплатные ожидания в Казани достигли 176 тысяч рублей в месяц

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В других городах Приволжья показатели ниже: в Набережных Челнах — 162 тыс. и 118 тыс. руб., в Кирове — 166 тыс. и 118 тыс. руб., в Йошкар-Оле — 148 тыс. и 117 тыс. руб., в Чебоксарах — 148 тыс. и 95 тыс. руб.

В среднем по России ожидаемая зарплата составляет 166 тыс. руб., медианная — 122 тыс. руб. в месяц. По оценке аналитиков, рост ожиданий соискателей замедлился, что может свидетельствовать о завершении периода зарплатной гонки.

Анна Кайдалова