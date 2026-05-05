«Хорс» свели к нулю

Арбитражный суд завершил конкурсное производство в ООО «Хорс», совладельцем которого был Иван Ефанов, сын бывшего председателя Шестого кассационного суда в Самаре Александра Ефанова. Компанию признали банкротом по собственному иску осенью прошлого года, после того как Генпрокуратура изъяла у нее землю площадью 3,8 га в прибрежной зоне, полученную при помощи фиктивной документации. За эту схему гендиректора «Хорса» Дмитрия Полянского признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Судя по материалам арбитражного дела, общая сумма требований кредиторов составила 14, 2 млн руб., из которых кредиторам ничего не удалось вернуть. По словам юристов, завершение конкурсного производства и ликвидация общества не означает, что у кредиторов не осталось механизмов удовлетворения требований.

Определение о завершении процедуры конкурсного производства в ООО «Хорс» опубликовано в электронной картотеке Арбитражного суда Самарской области. Согласно материалам дела, общая сумма требований кредиторов ООО «Хорс» составила 14,2 млн руб., однако должник не вернул даже части этой суммы. «В ходе конкурсного производства арбитражным управляющим не выявлено имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, в связи с чем погасить кредиторскую задолженность не предоставляется возможным»,— говорится в определении суда.

ООО «Хорс» обратилось в суд с иском о собственном банкротстве в марте 2025 года, через несколько месяцев после того, как Октябрьский районный суд Самары по иску Генпрокуратуры РФ изъял у компании земельные участки общей площадью 3,7 га в береговой зоне Волги в Октябрьском районе Самары рядом с резиденцией губернатора и Центральным парком.

ООО «Хорс» зарегистрировано в 2009 году в Самаре. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Собственниками организации в равных долях выступают Валентина Афанасьева и Вера Казачева, теща Ивана Ефанова, сына Александра Ефанова. Кроме того, Ивану Ефанову в прошлом лично принадлежала доля компании.

О наличии у компании семьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова такого имущества весной 2023 года сообщил Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы РФ от Самарской области. По его данным, земля была получена под строительство базы отдыха, но вместо этого появились 12 недостроенных домов, которые, несмотря на это, были введены в эксплуатацию, что дало компании право выкупить участок земли. В 2018-м департамент управления имущества Самары продал «Хорсу» землю за 50% кадастровой стоимости. Покупка обошлась коммерческой организации в 14,3 млн руб. (37,6 тыс. за сотку).

Вскоре стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей по итогам проверки досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Проверка ВККС касалась не только сделки ООО «Хорс», но и покупки Александром Ефановым участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный в Самаре по заниженной цене, дорогих часов Breguet и арендованного у частной организации автомобиля Toyota Sequoia.

Летом 2023 года следователи ГСУ ГУ МВД по региону завели уголовное дело против руководителя «Хорса» Дмитрия Полянского — по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, именно он организовал преступную схему для получения земельных участков в прибрежной зоне.

Дмитрий Полянский был генеральном директором и другой компании, аффилированной бывшему председателю кассационного суда, — «Эра» — у которой Генпрокуратура тоже изъяла имущество в виде участков общей площадью 40 га на острове Поджабный. Как выяснилось, в 2022 голу компания получила активы в собственность по фиктивным документам и по заниженной цене — 46 млн руб. при рыночной стоимости 4 млрд руб. Часть этой территории площадью 0,5 га в том же году позже была продана Александру Ефанову за 860 тыс. руб.

В марте 2025 года Самарский районный суд признал топ-менеджера виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже областной суд смягчил наказание до пяти лет колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — департамента управления имущества — на сумму в размере 14,2 млн руб.

Как указано в материалах дела о банкротстве, на момент подачи иска о несостоятельности кредиторская задолженность ООО «Хорс» составляла 21,2 млн руб., из которых задолженности по налогам — 8,8 млн руб., долг перед кредиторами — 4,8 млн руб. и задолженность по займам — 7,5 млн руб. Судя по данным в Едином федеральном реестре банкротств, в ходе процедуры конкурсного производства заявления об оспаривании сделок или привлечения к субсидиарной ответственности не подавались, а признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не выявлено.

Как поясняет руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова, то, что общество ликвидировано, не значит, что у кредиторов не осталось механизмов удовлетворения требований.

«Формально, в соответствии со ст. 142 Закона о банкротстве, неудовлетворенные к компании требования считаются погашенными. Но у кредиторов остается возможность привлечения по ее долгам контролирующих должника лиц, к которым относятся как бывшие акционеры, так и директор, а также конечные бенефициары бизнеса. Это значит, что даже после исключения компании из ЕГРЮЛ кредитор вправе предъявить требования к ним, а суд вполне может эти требования удовлетворить, естественно, при условии, что доказана их ответственность в принятии решений и совершении действий, приведших компанию к несостоятельности, либо, что ими был причинен ущерб компании»,— говорит Лариса Устинова.

Евгений Чернов